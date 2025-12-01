Exposition-vente d’orchidée spécial Noël Salle des fêtes de La Charmée Lailly
Exposition-vente d’orchidée spécial Noël Salle des fêtes de La Charmée Lailly vendredi 19 décembre 2025.
Exposition-vente d’orchidée spécial Noël
Salle des fêtes de La Charmée 7 Rue du Sauvageon Lailly Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19 14:00:00
fin : 2025-12-21 16:00:00
Date(s) :
2025-12-19
Exposition-vente éphémère d’orchidées spécial Noël par Les Orchidées de Courgenay .
Salle des fêtes de La Charmée 7 Rue du Sauvageon Lailly 89190 Yonne Bourgogne-Franche-Comté adopteuneorchidee.contact@gmail.com
English : Exposition-vente d’orchidée spécial Noël
German : Exposition-vente d’orchidée spécial Noël
Italiano :
Espanol :
L’événement Exposition-vente d’orchidée spécial Noël Lailly a été mis à jour le 2025-11-21 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)