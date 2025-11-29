Exposition vente

Salle du Châtelier Duneau Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 09:30:00

fin : 2025-11-29 17:30:00

Date(s) :

2025-11-29

L’association ATELIERS LOISIRS de DUNEAU vous invite à son exposition-vente de fin d’année. .

Salle du Châtelier Duneau 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 01 89

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition vente Duneau a été mis à jour le 2025-11-06 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude