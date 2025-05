EXPOSITION VENTE EN SOUTIEN A L’UKRAINE – Joinville, 31 mai 2025 07:00, Joinville.

Haute-Marne

EXPOSITION VENTE EN SOUTIEN A L’UKRAINE Le Couvent des Annonciades Célestes Joinville Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-31

fin : 2025-06-22

Date(s) :

2025-05-31

Tout public

Le couvent des Annonciades célestes et son association en partenariat avec l’Union Nationale des artistes ukrainiens accueillera une exposition-vente en soutien à l’Ukraine.

Découvrez une centaine de tableaux de la création ukrainienne contemporaine dans un lieu patrimonial et bucolique.

Lundi-Mardi-Mercredi et Jeudi de 15h à 19h

Vendredi-Samedi et Dimanche: de 10h à 18h .

Le Couvent des Annonciades Célestes

Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 29 77 73 95 couventdesannonciadescelestes@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement EXPOSITION VENTE EN SOUTIEN A L’UKRAINE Joinville a été mis à jour le 2025-05-11 par Antenne de Joinville