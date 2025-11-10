Exposition-vente Enluminures Salle de l’Oratoire La Rochelle

Exposition-vente Enluminures

Salle de l’Oratoire 6 bis rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2025-11-10 11:00:00

fin : 2025-11-13 20:00:00

2025-11-10

Notre association BHD FRANCE a organisé cette exposition-vente caritative en collaboration avec l’Atelier de l’Enlumineur Emilie Renaud, (Château d’Oléron) dans le but de sensibiliser le grand public sur une maladie génétique rare et orpheline.

English : Exhibition and sale Enluminures

Our association BHD FRANCE has organized this charity exhibition-sale in collaboration with the Atelier de l’Enlumineur Emilie Renaud, (Château d’Oléron) with the aim of raising public awareness of a rare and orphan genetic disease.

German : Ausstellung und Verkauf Enluminures

Unser Verein BHD FRANCE organisierte diese Wohltätigkeitsverkaufsausstellung in Zusammenarbeit mit dem Atelier de l’Enlumineur Emilie Renaud, (Château d’Oléron) mit dem Ziel, die breite Öffentlichkeit auf eine seltene genetische Krankheit aufmerksam zu machen, die zu den Waisenkindern gehört.

Italiano :

La nostra associazione BHD FRANCE ha organizzato questa mostra-vendita di beneficenza in collaborazione con l’Atelier de l’Enlumineur Emilie Renaud, (Château d’Oléron) con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica su una malattia genetica rara e orfana.

Espanol : Exposición-venta Enluminures

Nuestra asociación BHD FRANCE organizó esta exposición-venta benéfica en colaboración con el Atelier de l’Enlumineur Emilie Renaud, (Château d’Oléron) con el objetivo de sensibilizar a la opinión pública sobre una enfermedad genética rara y huérfana.

