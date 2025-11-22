Exposition-vente et vide atelier Les arts plastiques du Barp Salle du Val de l’Eyre Le Barp
Exposition-vente et vide atelier Les arts plastiques du Barp Salle du Val de l’Eyre Le Barp samedi 22 novembre 2025.
Exposition-vente et vide atelier Les arts plastiques du Barp
Salle du Val de l’Eyre Place du Val de l’Eyre Le Barp Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-22
Les arts plastiques du Barp font leur show !
Exposition-vente d’œuvres réalisées par les adhérents de l’association, avec vente de petit matériel d’arts plastiques.
Entrée gratuite.
Rendez-vous salle du Val de l’Eyre, place du Val de l’Eyre, Le Barp.
Venez nombreux ! .
Salle du Val de l’Eyre Place du Val de l’Eyre Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 83 58 78 artsplastiquesdubarp@gmail.com
English : Exposition-vente et vide atelier Les arts plastiques du Barp
German : Exposition-vente et vide atelier Les arts plastiques du Barp
Italiano :
Espanol : Exposition-vente et vide atelier Les arts plastiques du Barp
L’événement Exposition-vente et vide atelier Les arts plastiques du Barp Le Barp a été mis à jour le 2025-10-22 par OT Val de l’Eyre