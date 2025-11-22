Exposition-vente et vide atelier Les arts plastiques du Barp Salle du Val de l’Eyre Le Barp

Exposition-vente et vide atelier Les arts plastiques du Barp

Salle du Val de l'Eyre Place du Val de l'Eyre Le Barp

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-23

2025-11-22

Les arts plastiques du Barp font leur show !

Exposition-vente d’œuvres réalisées par les adhérents de l’association, avec vente de petit matériel d’arts plastiques.

Entrée gratuite.

Rendez-vous salle du Val de l’Eyre, place du Val de l’Eyre, Le Barp.

Venez nombreux ! .

Salle du Val de l’Eyre Place du Val de l’Eyre Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 83 58 78 artsplastiquesdubarp@gmail.com

