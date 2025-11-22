Exposition-vente et vide atelier Les arts plastiques du Barp Salle du Val de l’Eyre Le Barp

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les arts plastiques du Barp font leur show !
Exposition-vente d’œuvres réalisées par les adhérents de l’association, avec vente de petit matériel d’arts plastiques.
Entrée gratuite.
Rendez-vous salle du Val de l’Eyre, place du Val de l’Eyre, Le Barp.
Venez nombreux !   .

Salle du Val de l’Eyre Place du Val de l’Eyre Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 83 58 78  artsplastiquesdubarp@gmail.com

