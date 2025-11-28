Exposition-vente Jingle Blett Atelier Bletterie La Rochelle
Exposition-vente Jingle Blett
Atelier Bletterie 11 ter rue Bletterie La Rochelle Charente-Maritime
Début : Vendredi 2025-11-28 13:00:00
fin : 2025-12-23 19:00:00
2025-11-28
L’expo-vente de l’atelier Bletterie vous propose une sélection de jolis cadeaux à déposer sous le sapin !
English : Exhibition and sale Jingle Blett
The Atelier Bletterie exhibition and sale offers a selection of beautiful gifts to put under the tree!
German : Ausstellung und Verkauf Jingle Blett
Die Verkaufsausstellung des Ateliers Bletterie bietet Ihnen eine Auswahl an hübschen Geschenken, die Sie unter den Baum legen können!
Italiano :
La mostra e vendita Atelier Bletterie vi offre una selezione di bellissimi regali da mettere sotto l’albero!
Espanol : Exposición y venta Jingle Blett
La exposición y venta de Atelier Bletterie le ofrece una selección de hermosos regalos para poner bajo el árbol
L’événement Exposition-vente Jingle Blett La Rochelle a été mis à jour le 2025-11-12 par Nous La Rochelle