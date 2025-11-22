Exposition vente Piscine La Bastide-Clairence
Exposition vente Piscine La Bastide-Clairence samedi 22 novembre 2025.
Piscine Local de Pont de Port La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Arieste Uberte vous invite à découvrir les décorations de Noël réalisées par les membres de l’association des aînés ruraux. Un café ou un chocolat chaud vous sera offert à cette occasion. .
Piscine Local de Pont de Port La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05
