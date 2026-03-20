EXPOSITION-VENTE LE MOUVEMENT DE LA COULEUR JONONE Montpellier

EXPOSITION-VENTE LE MOUVEMENT DE LA COULEUR JONONE

1 Rue Voltaire Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-02 2026-04-03 2026-04-04 2026-04-07 2026-04-08 2026-04-09 2026-04-10 2026-04-11 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-18 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24 2026-04-25 2026-04-28 2026-04-29

Montpellier accueille une exposition exceptionnelle dédiée au célèbre graffeur américain JonOne.

Installée dans une ancienne pharmacie du centre historique, à deux pas de l’église Saint-Roch, cette exposition-vente réunit toiles monumentales, œuvres sur papier et sérigraphies.

Montpellier accueille une exposition exceptionnelle dédiée au célèbre graffeur américain JonOne.

Installée dans une ancienne pharmacie du centre historique, à deux pas de l’église Saint-Roch, cette exposition-vente réunit toiles monumentales, œuvres sur papier et sérigraphies.

Les visiteurs pourront découvrir l’univers explosif et coloré de l’artiste… et même acquérir certaines pièces.

Plusieurs temps forts rythment l’événement

Vernissage en présence de l’artiste le 2 avril à 18h30

Séance de dédicaces le 4 avril

Une œuvre exposée à l’Hôtel Richer de Belleval, accompagnée d’un cocktail inspiré de son univers.

Des ateliers créatifs pour enfants (dès 5 ans) sont également proposés tous les mercredis et samedis pour s’initier aux codes du graffiti.

Infos pratiques

1 rue Voltaire, Montpellier (quartier Saint-Roch)

Du 2 avril au 2 mai 2026

Mardi au samedi, 11h 19h

Entrée libre (ateliers enfants 10 €) .

1 Rue Voltaire Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English :

Montpellier hosts an exceptional exhibition dedicated to the famous American graffiti artist JonOne.

Housed in a former pharmacy in the historic center, just a stone?s throw from Saint-Roch church, this exhibition and sale brings together monumental canvases, works on paper and silkscreen prints.

L’événement EXPOSITION-VENTE LE MOUVEMENT DE LA COULEUR JONONE Montpellier a été mis à jour le 2026-03-17 par 34 OT MONTPELLIER