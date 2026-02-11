Exposition vente le temps de vivre Heiteren

Exposition vente le temps de vivre

rue dus stade Heiteren Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Vous pourrez découvrir 50 exposants locaux. Restauration et buvette sur place les deux jours. Les bénéfices de cet événement seront reversés à divers projets pour des personnes en situation de handicap ou dans le besoin. .

rue dus stade Heiteren 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 78 37 67 07 tempsdevivre@laposte.net

