Exposition vente le temps de vivre Heiteren samedi 7 mars 2026.
rue dus stade Heiteren Haut-Rhin
Début : Samedi 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-08 18:00:00
2026-03-07
Vous pourrez découvrir 50 exposants locaux. Restauration et buvette sur place les deux jours. Les bénéfices de cet événement seront reversés à divers projets pour des personnes en situation de handicap ou dans le besoin. .
rue dus stade Heiteren 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 78 37 67 07 tempsdevivre@laposte.net
