Exposition Vente Les Bér’Arts du Fil – Les Bérards Chabeuil, 17 mai 2025 10:00, Chabeuil.

Drôme

Exposition Vente Les Bér’Arts du Fil Les Bérards 19 rue des Cigales Chabeuil Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 10:00:00

fin : 2025-05-17 18:00:00

Date(s) :

2025-05-17

2025-05-18

La fête des Mères approche ! Venez découvrir et admirer les réalisations en crochet, tricot, couture des adhérentes de l’association Les Bér’Arts du Fil …

.

Les Bérards 19 rue des Cigales

Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 55 43 44 carole.hugonnet26@gmail.com

English :

Mother’s Day is just around the corner! Come and admire the crochet, knitting and sewing creations of the members of Les Bér’Arts du Fil …

German :

Der Muttertag steht vor der Tür! Entdecken und bewundern Sie die Häkel-, Strick- und Näharbeiten der Mitglieder des Vereins Les Bér’Arts du Fil …

Italiano :

La Festa della Mamma è alle porte! Venite ad ammirare le creazioni di uncinetto, maglia e cucito dei membri di Les Bér’Arts du Fil …

Espanol :

El Día de la Madre está a la vuelta de la esquina Venga a admirar las creaciones de ganchillo, punto y costura de los miembros de Les Bér’Arts du Fil…

L’événement Exposition Vente Les Bér’Arts du Fil Chabeuil a été mis à jour le 2025-05-10 par Valence Romans Tourisme