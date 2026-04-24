Exposition Vente Mineraux Fossiles- Bijoux La Ferté-Bernard
Exposition Vente Mineraux Fossiles- Bijoux La Ferté-Bernard vendredi 1 mai 2026.
La Ferté-Bernard
Exposition Vente Mineraux Fossiles- Bijoux
Halles Denis Béalet La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-05-03 19:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Venez découvrir le monde merveilleux des minéraux et émerveillez-vous devant leurs formes et leurs couleurs, véritables oeuvres d’art de la nature.
Etonnez-vous face à des fossiles vieux de centaines de millons d’années.
Découvrez des bijoux artisanaux en pierres naturelles.
Nos exposants vous feront partager leur passion et vous en mettront plein les yeux !
ENTRÉE GRATUITE pour tous. .
Halles Denis Béalet La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire
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English :
L’événement Exposition Vente Mineraux Fossiles- Bijoux La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-04-24 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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