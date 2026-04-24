La Ferté-Bernard

Exposition Vente Mineraux Fossiles- Bijoux

Halles Denis Béalet La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-05-03 19:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Venez découvrir le monde merveilleux des minéraux et émerveillez-vous devant leurs formes et leurs couleurs, véritables oeuvres d’art de la nature.

Etonnez-vous face à des fossiles vieux de centaines de millons d’années.

Découvrez des bijoux artisanaux en pierres naturelles.

Nos exposants vous feront partager leur passion et vous en mettront plein les yeux !

ENTRÉE GRATUITE pour tous. .

Halles Denis Béalet La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire

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English :

L’événement Exposition Vente Mineraux Fossiles- Bijoux La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-04-24 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude