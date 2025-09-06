Exposition-vente MINERAUX Lisieux
Exposition-vente MINERAUX Lisieux samedi 6 septembre 2025.
Exposition-vente MINERAUX
Espace Saint-Jacques Lisieux Calvados
Début : Samedi Samedi 2025-09-06 10:00:00
fin : 2025-09-07 19:00:00
2025-09-06
Exposition et vente de minéraux, fossiles, bijoux et gemmes dans la halle Saint-Jacques
Le 6 et 7 septembre de 10h à 19h.
Espace Saint-Jacques Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 6 32 50 94 41
English : Exposition-vente MINERAUX
Exhibition and sale of minerals, fossils, jewelry and gems in the Saint-Jacques hall
September 6 and 7 from 10am to 7pm.
German : Exposition-vente MINERAUX
Ausstellung und Verkauf von Mineralien, Fossilien, Schmuck und Edelsteinen in der Saint-Jacques-Halle
Am 6. und 7. September von 10 bis 19 Uhr.
Italiano :
Esposizione e vendita di minerali, fossili, gioielli e gemme nella sala Saint-Jacques
6 e 7 settembre dalle 10.00 alle 19.00.
Espanol :
Exposición y venta de minerales, fósiles, joyas y gemas en la sala Saint-Jacques
6 y 7 de septiembre de 10.00 a 19.00 h.
