Informations pratiques

Lisieux

Exposition-vente MINERAUX

Espace Saint-Jacques Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-06 19:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Exposition et vente de minéraux, fossiles, bijoux et gemmes dans la halle Saint-Jacques

Le 5 et 6 septembre de 10h à 19h.

Exposition et vente de minéraux, fossiles, bijoux et gemmes dans la halle Saint-Jacques

Le 6 et 7 septembre de 10h à 19h. .

Espace Saint-Jacques Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 6 32 50 94 41

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English : Exposition-vente MINERAUX

Exhibition and sale of minerals, fossils, jewellery and gemstones at the Halle Saint-Jacques

5 and 6 September, from 10.00 am to 7.00 pm.

L’événement Exposition-vente MINERAUX Lisieux a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Lisieux Normandie Tourisme