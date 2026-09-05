Exposition-vente MINERAUX Lisieux
samedi 5 septembre 2026 · Lisieux
Informations pratiques
Lisieux
Exposition-vente MINERAUX
Espace Saint-Jacques Lisieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-06 19:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Exposition et vente de minéraux, fossiles, bijoux et gemmes dans la halle Saint-Jacques
Le 5 et 6 septembre de 10h à 19h.
Exposition et vente de minéraux, fossiles, bijoux et gemmes dans la halle Saint-Jacques
Le 6 et 7 septembre de 10h à 19h. .
Espace Saint-Jacques Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 6 32 50 94 41
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English : Exposition-vente MINERAUX
Exhibition and sale of minerals, fossils, jewellery and gemstones at the Halle Saint-Jacques
5 and 6 September, from 10.00 am to 7.00 pm.
L’événement Exposition-vente MINERAUX Lisieux a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Lisieux Normandie Tourisme
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