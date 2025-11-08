Exposition vente Passion Création

Volgelsheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-08 14:00:00

fin : 2025-11-08 18:00:00

Date(s) :

2025-11-08 2025-11-09

Artistes amateurs de Volgelsheim et alentours. Différentes spécialités seront présentées peinture, couture, crochet patchwork, broderie, sculpture d’objets, des bijoux en verre, carterie, doudous… Restauration sur place.

Venez découvrir les talents d’une quarantaine d’exposants qui vous proposeront leurs créations

– objets de décoration (déco de Noël, gnomes, cloches personnalisées, tableaux, sujets en bois…),

– art du fil (macramé, amigurumis, patchwork, tricot, crochet, broderie, feutrine, articles en tissus),

– vannerie, bijoux, bougies, photographies, peintures, aquarelles, pâtisseries orientales, miel, confiture…

– démonstration de tournage sur bois. Petite restauration sur place. .

Volgelsheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 52 09

English :

Amateur artists from Volgelsheim and surroundings. Various specialties will be presented: painting, sewing, crochet patchwork, embroidery, sculpture objects, glass jewelry, cartery, soft toys … Restoration on site.

German :

Hobbykünstler aus Volgelsheim und Umgebung. Verschiedene Spezialitäten werden vorgestellt: Malerei, Nähen, Häkeln, Patchwork, Stickerei, Bildhauerei von Objekten, Glasschmuck, Kartenspiel, Kuscheltiere… Verpflegung vor Ort.

Italiano :

Artisti dilettanti di Volgelsheim e dintorni. Verranno presentate diverse specialità: pittura, cucito, uncinetto, patchwork, ricamo, scultura di oggetti, gioielli in vetro, carteria, peluche? Catering sul posto.

Espanol :

Artistas aficionados de Volgelsheim y sus alrededores. Se presentarán diversas especialidades: pintura, costura, ganchillo, patchwork, bordado, escultura de objetos, joyería de vidrio, cerámica, peluches.. Catering en el lugar.

L’événement Exposition vente Passion Création Volgelsheim a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach