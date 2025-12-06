Exposition Vente peinture sur porcelaine Marie-Claude Jaillet Place Saint Pierre Cuisery

Exposition Vente peinture sur porcelaine Marie-Claude Jaillet

Place Saint Pierre La Chapelle Saint-Pierre Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

Passionnée d’arts créatifs, Marie-Claude Jaillet a pendant de longues années redonné vie à des meubles anciens. Depuis 2016, elle débute le travail sur porcelaine au pinceau et à la plume selon différentes techniques. Les pièces peintes avec des pigments sont ensuite cuites entre 700 et 900°. Elle aura grand plaisir à vous présenter son travail délicat et sensible et à vous en expliquer les techniques. .

Place Saint Pierre La Chapelle Saint-Pierre Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 82 82 14 colletmarianne@orange.fr

