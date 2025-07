Exposition vente peintures / photographies Granville

Exposition vente peintures / photographies Granville lundi 15 septembre 2025.

Exposition vente peintures / photographies

Les Jardins du Roc Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-15 11:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-15

L’exposition vente de peintures et de photographies organisée par l’association Art en Avenir ! qui se tient à GRANVILLE met en scène différents artistes dont l’éclectisme cache une communauté vibrante de sensibilités et d’émotions.

Les paysages de Pierre BOURGEOIS nous entraînent dans un imaginaire fait de lumières et d’impressions oniriques.

Nelly CARNET explore une abstraction lyrique toute en lumière et couleurs s’harmonisant en profondeur et transparence.

Les agraphées de Philippe ALLIET-DELACROIX mixtent des photographies originales en noir et blanc de nus féminins avec celles de graffitis très colorés. Elles expriment la charge érotique et sensuelle de certains graffs.

L’exposition vente de peintures et de photographies organisée par l’association Art en Avenir ! qui se tient à GRANVILLE met en scène différents artistes dont l’éclectisme cache une communauté vibrante de sensibilités et d’émotions.

Les paysages de Pierre BOURGEOIS nous entraînent dans un imaginaire fait de lumières et d’impressions oniriques.

Nelly CARNET explore une abstraction lyrique toute en lumière et couleurs s’harmonisant en profondeur et transparence.

Les agraphées de Philippe ALLIET-DELACROIX mixtent des photographies originales en noir et blanc de nus féminins avec celles de graffitis très colorés. Elles expriment la charge érotique et sensuelle de certains graffs. .

Les Jardins du Roc Granville 50400 Manche Normandie +33 6 42 90 25 19 nelly.carnet@gmail.com

English : Exposition vente peintures / photographies

The exhibition and sale of paintings and photographs organized by the « Art en Avenir! » association in GRANVILLE features a number of artists whose eclecticism conceals a vibrant community of sensibilities and emotions.

Pierre BOURGEOIS?s landscapes take us into an imaginary world of light and dreamlike impressions.

Nelly CARNET explores lyrical abstraction, with light and color harmonizing in depth and transparency.

Philippe ALLIET-DELACROIX?s agraphées mix original black-and-white photographs of female nudes with colorful graffiti. They express the erotic and sensual charge of certain graffiti.

German :

Die von der Vereinigung « Art en Avenir ! » organisierte Ausstellung in GRANVILLE zeigt verschiedene Künstler, deren Eklektizismus eine Gemeinschaft voller Sensibilität und Emotionen verdeckt.

Die Landschaften von Pierre BOURGEOIS entführen uns in eine Vorstellungswelt aus Licht und traumhaften Eindrücken.

Nelly CARNET erkundet eine lyrische Abstraktion voller Licht und Farben, die in Tiefe und Transparenz miteinander harmonieren.

Die Agraphées von Philippe ALLIET-DELACROIX kombinieren originale Schwarz-Weiß-Fotografien weiblicher Akte mit farbenfrohen Graffiti. Sie bringen die erotische und sinnliche Aufladung bestimmter Graffiti zum Ausdruck.

Italiano :

La mostra e la vendita di dipinti e fotografie organizzata dall’associazione « Art en Avenir! » di GRANVILLE presenta una serie di artisti il cui eclettismo nasconde una vibrante comunità di sensibilità ed emozioni.

I paesaggi di Pierre BOURGEOIS ci portano in un mondo immaginario di luce e impressioni oniriche.

Nelly CARNET esplora un’astrazione lirica piena di luce e colori che si armonizzano in profondità e trasparenza.

Le agrafie di Philippe ALLIET-DELACROIX mescolano originali fotografie in bianco e nero di nudi femminili con graffiti colorati. Esse esprimono la carica erotica e sensuale di certi graffiti.

Espanol :

La exposición y venta de pinturas y fotografías organizada por la asociación « Art en Avenir! » de GRANVILLE presenta a varios artistas cuyo eclecticismo oculta una vibrante comunidad de sensibilidades y emociones.

Los paisajes de Pierre BOURGEOIS nos transportan a un mundo imaginario de luz e impresiones oníricas.

Nelly CARNET explora una abstracción lírica llena de luz y colores que armonizan en profundidad y transparencia.

Las agrafías de Philippe ALLIET-DELACROIX mezclan originales fotografías en blanco y negro de desnudos femeninos con coloridos grafitis. Expresan la carga erótica y sensual de ciertos graffitis.

L’événement Exposition vente peintures / photographies Granville a été mis à jour le 2025-07-03 par OT Granville Terre et Mer