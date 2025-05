Exposition vente philatélique – Rochefort, 10 juin 2025 13:30, Rochefort.

Charente-Maritime

Exposition vente philatélique Rochefort Charente-Maritime

Début : 2025-06-10 13:30:00

fin : 2025-06-14 18:30:00

2025-06-10

2025-06-14

Dans le cadre de la réouverture de la Maison de Pierre Loti. Souvenirs philatéliques, timbre, carte postale, enveloppe, collector.

Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 98 29 95 eliane@demerges.fr

English : Exhibition and philatelic sale

As part of the reopening of the House of Pierre Loti. Philatelic souvenirs, stamps, postcards, envelopes, collectors’ items.

German : Ausstellung philatelistischer Verkauf

Im Rahmen der Wiedereröffnung des Hauses von Pierre Loti. Philatelistische Souvenirs, Briefmarken, Postkarten, Umschläge, Sammlerstücke.

Italiano : Réouverture Maison Pierre Loti

Nell’ambito della riapertura della Casa di Pierre Loti. Souvenir filatelici, francobolli, cartoline, buste, oggetti da collezione.

Espanol : Réouverture Maison Pierre Loti

En el marco de la reapertura de la Casa de Pierre Loti. Recuerdos filatélicos, sellos, postales, sobres, objetos de colección.

