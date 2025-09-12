Exposition-vente Playmobil Cloyes-les-Trois-Rivières

Exposition-vente Playmobil Cloyes-les-Trois-Rivières samedi 11 avril 2026.

Exposition-vente Playmobil

Gymnase des Trois Rivières Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

2026-04-11

Evénement organisé par l’association Les Playmos de l’entre 2 Loirs. Figurines issues de collections privées.

Gymnase des Trois Rivières Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 32 56 68 98 lesplaymosdelentre2loirs@gmail.com

English :

Event organized by the association Les Playmos de l?entre 2 Loirs. Figures from private collections.

German :

Veranstaltung organisiert von der Vereinigung Les Playmos de l’entre 2 Loirs. Figuren aus privaten Sammlungen.

Italiano :

Evento organizzato dall’associazione Les Playmos de l’entre 2 Loirs. Figure provenienti da collezioni private.

Espanol :

Evento organizado por la asociación Les Playmos de l?entre 2 Loirs. Figuras procedentes de colecciones privadas.

