Exposition-Vente Poétique minimaliste Atelier Susann Urban Dinan

Exposition-Vente Poétique minimaliste

Atelier Susann Urban 22 Rue Lord Kitchener Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-05 14:00:00

fin : 2025-12-07 19:00:00

2025-12-05

Aquarelles et encres

Susann Urban explore l’aquarelle associée à l’encre, dans un style à la fois minimaliste et poétique. Ses compositions épurées dégagent une sensation de légèreté et d’apaisement, puisant dans la nature et invitant à la rêverie. Des pièces originales ainsi que des tirages sur papier d’art en édition limitée seront proposés à la vente dans son atelier à Dinan. .

