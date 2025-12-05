Exposition-Vente Poétique minimaliste Atelier Susann Urban Dinan
Atelier Susann Urban 22 Rue Lord Kitchener Dinan Côtes-d'Armor
Début : 2025-12-05 14:00:00
fin : 2025-12-07 19:00:00
2025-12-05
Poétique minimaliste
Aquarelles et encres
Susann Urban explore l'aquarelle associée à l'encre, dans un style à la fois minimaliste et poétique. Ses compositions épurées dégagent une sensation de légèreté et d'apaisement, puisant dans la nature et invitant à la rêverie. Des pièces originales ainsi que des tirages sur papier d'art en édition limitée seront proposés à la vente dans son atelier à Dinan.
Atelier Susann Urban 22 Rue Lord Kitchener Dinan 22100 Côtes-d'Armor Bretagne +33 6 32 46 48 87
