Exposition Vente Presse-papiers – Opalines – Verrerie Maison de ventes aux enchères Boisgirard Antonini Paris
Exposition Vente Presse-papiers – Opalines – Verrerie Maison de ventes aux enchères Boisgirard Antonini Paris lundi 23 mars 2026.
À l’occasion de notre prochaine vente PRESSE-PAPIERS – OPALINES – VERRERIE le 24 mars prochain, la maison de ventes aux enchères BOISGIRARD ANTONINI ouvre ses portes le lundi 23 mars pour des expositions publiques.
Venez découvrir ces petites merveilles !
Le lundi 23 mars 2026
de 14h00 à 18h00
Le lundi 23 mars 2026
de 10h00 à 12h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-23T15:00:00+01:00
fin : 2026-03-23T19:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-23T10:00:00+02:00_2026-03-23T12:30:00+02:00;2026-03-23T14:00:00+02:00_2026-03-23T18:00:00+02:00
Maison de ventes aux enchères Boisgirard Antonini 4, rue Raynouard 75016 Paris
https://www.boisgirard-antonini.com/vente/vente-classique-fond-de-maison-succ-jacobsen-divers/ +33147708136 accueil@ba-paris.com
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