Exposition Vente Presse-papiers – Opalines – Verrerie Maison de ventes aux enchères Boisgirard Antonini Paris

À l’occasion de notre prochaine vente PRESSE-PAPIERS – OPALINES – VERRERIE le 24 mars prochain, la maison de ventes aux enchères BOISGIRARD ANTONINI ouvre ses portes le lundi 23 mars pour des expositions publiques.

Venez découvrir ces petites merveilles !

Le lundi 23 mars 2026

de 14h00 à 18h00

Le lundi 23 mars 2026

de 10h00 à 12h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-23T15:00:00+01:00

fin : 2026-03-23T19:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-23T10:00:00+02:00_2026-03-23T12:30:00+02:00;2026-03-23T14:00:00+02:00_2026-03-23T18:00:00+02:00

Maison de ventes aux enchères Boisgirard Antonini 4, rue Raynouard 75016 Paris

https://www.boisgirard-antonini.com/vente/vente-classique-fond-de-maison-succ-jacobsen-divers/ +33147708136 accueil@ba-paris.com



Afficher la carte du lieu Maison de ventes aux enchères Boisgirard Antonini et trouvez le meilleur itinéraire

