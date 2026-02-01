Exposition-vente | Rayures & Cie Office de tourisme Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Exposition-vente | Rayures & Cie

Office de tourisme 8 place des Costils Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-16 14:00:00

fin : 2026-05-30 17:30:00

2026-02-16

Quand les motifs prennent vie…

Du 16 février au 30 mai, l’Office de Tourisme de Villedieu Intercom présente Rayures & Cie, une exposition-vente qui célèbre la créativité des motifs sous toutes leurs formes. Céramique, textile, sacs et accessoires, illustrations, bijoux et sculptures se répondent dans une explosion de couleurs et de rythmes graphiques, pour un résultat résolument vitaminé.

Chaque création explore la répétition de manière originale elle capte le regard, surprend, amuse ou émerveille. L’exposition met en lumière la diversité et la vitalité du travail des artisans, qui réinventent sans cesse le motif pour lui donner du mouvement et de la personnalité. .

