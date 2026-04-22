Exposition-vente Salle des associations Rivière-Saas-et-Gourby
Exposition-vente Salle des associations Rivière-Saas-et-Gourby vendredi 8 mai 2026.
Rivière-Saas-et-Gourby
Exposition-vente
Salle des associations 77 Place de la Mairie Rivière-Saas-et-Gourby Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 09:00:00
fin : 2026-05-08 18:00:00
Date(s) :
2026-05-08
L’association Les Doigts de l’Espoir oeuvre depuis 34 ans au profit des enfants défavorisés.
Elle organise deux fois par an, une exposition-vente de ses créations couture, tricot, broderie.
Les bénéfices sont reversés à des associations et des institutions, tels que le service de Pédiatrie du CH de Dax, les Restos du Coeur, l’ALPAP, Tous pour Jeanne . .
Salle des associations 77 Place de la Mairie Rivière-Saas-et-Gourby 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine marjoriedehlinger@orange.fr
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English : Exposition-vente
L’événement Exposition-vente Rivière-Saas-et-Gourby a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Grand Dax