Exposition-vente Salle des associations Rivière-Saas-et-Gourby

Rivière-Saas-et-Gourby

Exposition-vente

Salle des associations 77 Place de la Mairie Rivière-Saas-et-Gourby Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 09:00:00

fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

L’association Les Doigts de l’Espoir oeuvre depuis 34 ans au profit des enfants défavorisés.

Elle organise deux fois par an, une exposition-vente de ses créations couture, tricot, broderie.

Les bénéfices sont reversés à des associations et des institutions, tels que le service de Pédiatrie du CH de Dax, les Restos du Coeur, l’ALPAP, Tous pour Jeanne . .

Salle des associations 77 Place de la Mairie Rivière-Saas-et-Gourby 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine marjoriedehlinger@orange.fr

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English : Exposition-vente

L’événement Exposition-vente Rivière-Saas-et-Gourby a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Grand Dax