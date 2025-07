Exposition vente solidaire d’artisanat himalayen Eguisheim

Exposition vente solidaire d'artisanat himalayen Eguisheim

Début : Vendredi 2025-07-30 11:00:00
fin : 2025-08-01 19:00:00

28 Grand Rue Eguisheim Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-07-30 11:00:00

fin : 2025-08-01 19:00:00

Participez à cette expos-vente au profit de l’association SolHimal et soutenez des projets de développement en faveur des populations himalayennes.

SolHimal, c’est :

Du parrainage parrainer un enfant, un étudiant, une nonne, un moine ou une personne âgée et créer une belle relation d’échange.

Des projets de développement apporter aux populations rurales les moyens d’acquérir leur autonomie alimentaire (serres, vergers), remédier aux conséquences de catastrophes naturelles (reconstruction de maisons), permettre aux plus démunis d’accéder à une éducation.

Des actions en France expositions ventes solidaires d’artisanat himalayen, marchés de Noël, marchés solidaires, événements culturels. 0 .

28 Grand Rue Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 88 27 33 00 communication@solhimal.org

English :

Take part in this exhibition-sale in aid of the SolHimal association and support development projects for Himalayan populations.

German :

Nehmen Sie an dieser Verkaufsausstellung zugunsten des Vereins SolHimal teil und unterstützen Sie Entwicklungsprojekte für die Menschen im Himalaya.

Italiano :

Partecipate a questa mostra-vendita a favore dell’associazione SolHimal e sostenete i progetti di sviluppo delle popolazioni himalayane.

Espanol :

Participe en esta exposición-venta a beneficio de la asociación SolHimal y apoye los proyectos de desarrollo de las poblaciones del Himalaya.

