Exposition-vente solidaire d'artisanat himalayen Cloître des Récollets Metz vendredi 18 juillet 2025.

Cloître des Récollets 1 Rue des Récollets Metz

Vendredi 2025-07-18 10:00:00

2025-07-20 18:00:00

2025-07-18

L’association SolHimal, créée en 1988, a pour mission d’apporter un soutien aux réfugiés tibétains, aux populations himalayennes du Népal et de l’Inde.

Dans le cadre de ses activités, elle organise une exposition-vente solidaire d’artisanat himalayen à la salle du Cloître des Récollets à Metz, au profit de l’association.

Cette vente permettra aux visiteurs de découvrir une variété d’articles originaux fabriqués par des artisans tibétains et népalais tels que des objets bouddhiques, des thangkas, des coussins, des tapis en laine noués à la main, des écharpes en cachemire, des bijoux, des sacs, des articles en papier de riz, des vêtements de l’Himalaya et des bols chantants. En plus de découvrir ces trésors de l’artisanat himalayen, les visiteurs auront l’opportunité de connaître les actions de parrainage de SolHimal et de rencontrer des bénévoles et parrains de l’association. Les bénéfices de la vente serviront à la réalisation de deux projets ambitieux la construction de serres dans la région du Dolpo au Népal, pour permettre à 100 familles de subvenir à leurs besoins en légumes et de vendre le surplus, et l’implantation de vergers dans la même région, offrant à 160 familles la possibilité de vivre du commerce de pommes et de noix. Une belle occasion de solidarité et de découverte à ne pas manquer !Tout public

Cloître des Récollets 1 Rue des Récollets Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

The SolHimal association, founded in 1988, is dedicated to supporting Tibetan refugees and the Himalayan populations of Nepal and India.

As part of its activities, it is organizing an exhibition and sale of Himalayan handicrafts at the Salle du Cloître des Récollets in Metz, in aid of the association.

The sale will enable visitors to discover a variety of original items made by Tibetan and Nepalese craftsmen, including Buddhist objects, thangkas, cushions, hand-knotted wool rugs, cashmere scarves, jewelry, bags, rice paper items, Himalayan clothing and singing bowls. In addition to discovering these Himalayan handicraft treasures, visitors will have the opportunity to learn about SolHimal’s sponsorship actions and meet the association’s volunteers and sponsors. Profits from the sale will go towards two ambitious projects: the construction of greenhouses in the Dolpo region of Nepal, to enable 100 families to provide for their vegetable needs and sell the surplus, and the establishment of orchards in the same region, offering 160 families the chance to make a living from trading apples and nuts. An opportunity for solidarity and discovery not to be missed!

German :

Die 1988 gegründete Organisation SolHimal hat es sich zur Aufgabe gemacht, tibetische Flüchtlinge sowie die Himalaya-Bevölkerung in Nepal und Indien zu unterstützen.

Im Rahmen ihrer Aktivitäten organisiert sie eine solidarische Verkaufsausstellung von Kunsthandwerk aus dem Himalaya im Saal des Cloître des Récollets in Metz, die dem Verein zugute kommt.

Bei diesem Verkauf können die Besucher eine Vielzahl von Originalartikeln entdecken, die von tibetischen und nepalesischen Kunsthandwerkern hergestellt wurden, darunter buddhistische Objekte, Thangkas, Kissen, handgeknüpfte Wollteppiche, Kaschmirschals, Schmuck, Taschen, Reispapierartikel, Himalaya-Kleidung und Klangschalen. Neben der Entdeckung dieser Schätze des Himalaya-Kunsthandwerks haben die Besucher die Möglichkeit, mehr über die Patenschaftsaktionen von SolHimal zu erfahren und Freiwillige und Paten der Organisation zu treffen. Der Erlös aus dem Verkauf wird für zwei ehrgeizige Projekte verwendet: den Bau von Gewächshäusern in der Dolpo-Region in Nepal, um 100 Familien die Möglichkeit zu geben, ihren Bedarf an Gemüse zu decken und den Überschuss zu verkaufen, und die Anlage von Obstplantagen in derselben Region, um 160 Familien die Möglichkeit zu geben, vom Handel mit Äpfeln und Nüssen zu leben. Eine großartige Gelegenheit für Solidarität und Entdeckungen, die Sie nicht verpassen sollten!

Italiano :

SolHimal è stata fondata nel 1988 per sostenere i rifugiati tibetani e le popolazioni himalayane di Nepal e India.

Nell’ambito delle sue attività, organizza una mostra e una vendita di artigianato himalayano presso la Salle du Cloître des Récollets di Metz, a favore dell’associazione.

I visitatori della vendita potranno scoprire una varietà di oggetti originali realizzati da artigiani tibetani e nepalesi, tra cui oggetti buddisti, thangka, cuscini, tappeti di lana annodati a mano, sciarpe di cachemire, gioielli, borse, oggetti in carta di riso, abbigliamento himalayano e ciotole per cantare. Oltre a scoprire questi tesori dell’artigianato himalayano, i visitatori avranno l’opportunità di scoprire di più sulle attività di sponsorizzazione di SolHimal e di incontrare i volontari e gli sponsor dell’associazione. Il ricavato della vendita sarà destinato a due ambiziosi progetti: la costruzione di serre nella regione di Dolpo, in Nepal, per consentire a 100 famiglie di provvedere al proprio fabbisogno di ortaggi e di vendere le eccedenze, e la creazione di frutteti nella stessa regione, per offrire a 160 famiglie la possibilità di guadagnarsi da vivere con il commercio di mele e noci. Una grande opportunità di solidarietà e di scoperta, da non perdere!

Espanol :

SolHimal se creó en 1988 para apoyar a los refugiados tibetanos y a las poblaciones del Himalaya de Nepal e India.

En el marco de sus actividades, organiza una exposición y venta de artesanía del Himalaya en la Salle du Cloître des Récollets de Metz, a beneficio de la asociación.

Los visitantes podrán descubrir objetos originales de artesanos tibetanos y nepaleses: objetos budistas, thangkas, cojines, alfombras de lana anudadas a mano, bufandas de cachemira, joyas, bolsos, objetos de papel de arroz, ropa del Himalaya y cuencos cantores. Además de descubrir estos tesoros de la artesanía himalaya, los visitantes tendrán la oportunidad de informarse sobre las actividades de mecenazgo de SolHimal y conocer a los voluntarios y patrocinadores de la asociación. Los beneficios de la venta se destinarán a dos ambiciosos proyectos: la construcción de invernaderos en la región nepalesa de Dolpo, que permitirán a 100 familias cubrir sus necesidades de hortalizas y vender el excedente, y la creación de huertos en la misma región, que ofrecerán a 160 familias la posibilidad de vivir del comercio de manzanas y nueces. Una gran oportunidad de solidaridad y descubrimiento que no hay que perderse

