Exposition Vente spéciale Fêtes des mères – Place de l’Hôtel de Ville Le Bugue, 14 mai 2025 10:00, Le Bugue.

Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-05-14 10:00:00

fin : 2025-05-16 19:00:00

2025-05-14

Exposition vente spéciale fêtes des mères, organisée par l’association Créations Buguoises.

Peinture sur soie, peinture sur porcelaine, mosaïque et loisirs créatifs.

Place de l’Hôtel de Ville Halle de la Mairie

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 75 80

English : Exposition Vente spéciale Fêtes des mères

Exhibition and special sale for mothers’ day, organized by the association Créations Buguoises.

Painting on silk, painting on porcelain, mosaic and creative leisure.

German : Exposition Vente spéciale Fêtes des mères

Verkaufsausstellung speziell für den Muttertag, organisiert vom Verein Créations Buguoises.

Seidenmalerei, Porzellanmalerei, Mosaik und kreative Hobbys.

Italiano :

Mostra e vendita speciale per la Festa della Mamma, organizzata dall’associazione Créations Buguoises.

Pittura su seta, pittura su porcellana, mosaico e hobby creativi.

Espanol : Exposition Vente spéciale Fêtes des mères

Exposición y venta especial para el Día de la Madre, organizadas por la asociación Créations Buguoises.

Pintura sobre seda, pintura sobre porcelana, mosaico y pasatiempos creativos.

