Exposition Vente Téléthon

Mairie de Bourganeuf Bourganeuf Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Téléthon organisé par le Club Amitié des Aînés de Bourganeuf à la salle Marcel Desprez

Expo-vente par de nombreuses associations locales.

Randonnée pédestre et VTT à 14h15.

Concert de l’harmonie municipale à 16h. .

Mairie de Bourganeuf Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 19 33

English : Exposition Vente Téléthon

German : Exposition Vente Téléthon

Italiano :

Espanol : Exposition Vente Téléthon

L’événement Exposition Vente Téléthon Bourganeuf a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Creuse Sud Ouest