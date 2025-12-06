Exposition Vente Téléthon Bourganeuf
Exposition Vente Téléthon Bourganeuf samedi 6 décembre 2025.
Exposition Vente Téléthon
Mairie de Bourganeuf Bourganeuf Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Téléthon organisé par le Club Amitié des Aînés de Bourganeuf à la salle Marcel Desprez
Expo-vente par de nombreuses associations locales.
Randonnée pédestre et VTT à 14h15.
Concert de l’harmonie municipale à 16h. .
Mairie de Bourganeuf Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 19 33
English : Exposition Vente Téléthon
German : Exposition Vente Téléthon
Italiano :
Espanol : Exposition Vente Téléthon
L’événement Exposition Vente Téléthon Bourganeuf a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Creuse Sud Ouest