Exposition Vente Téléthon Bourganeuf samedi 6 décembre 2025.

Bourganeuf

Début : 2025-12-06
2025-12-06

Téléthon organisé par le Club Amitié des Aînés de Bourganeuf à la salle Marcel Desprez

Expo-vente par de nombreuses associations locales.

Randonnée pédestre et VTT à 14h15.

Concert de l’harmonie municipale à 16h.   .

Mairie de Bourganeuf Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine 

