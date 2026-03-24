Exposition Vente Vert’oeil d’art Le Bourg Verteuil-d’Agenais

Exposition Vente Vert’oeil d’art

Le Bourg Château des Vallons Verteuil-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-04

Typographie, sculpture/dorure sur bois, couture, relooking de meubles, serrurerie d’art, raku/céramique contemporaine, peinture sur mobilier, photographie, artiste libre, verrier-fondeur vitrailliste, impression végétale, poterie, maroquinerie…

Plus de renseignements par téléphone.

Typographie, sculpture/dorure sur bois, couture, relooking de meubles, serrurerie d’art, raku/céramique contemporaine, peinture sur mobilier, photographie, artiste libre, verrier-fondeur vitrailliste, impression végétale, poterie, maroquinerie..

Plus de renseignements par téléphone. .

Le Bourg Château des Vallons Verteuil-d’Agenais 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 86 80 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Vente Vert’oeil d’art

Typography, wood carving/gilding, sewing, furniture makeovers, artistic locksmithing, raku/contemporary ceramics, furniture painting, photography, freelance artist, stained glass artist/founder, vegetable printing, pottery, leatherwork…

Further information by telephone.

L’événement Exposition Vente Vert’oeil d’art Verteuil-d’Agenais a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Villeneuve Vallée du Lot