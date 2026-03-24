Exposition Vente Vert’oeil d’art Le Bourg Verteuil-d’Agenais
Exposition Vente Vert’oeil d’art Le Bourg Verteuil-d’Agenais samedi 4 avril 2026.
Exposition Vente Vert’oeil d’art
Le Bourg Château des Vallons Verteuil-d’Agenais Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-04
Typographie, sculpture/dorure sur bois, couture, relooking de meubles, serrurerie d’art, raku/céramique contemporaine, peinture sur mobilier, photographie, artiste libre, verrier-fondeur vitrailliste, impression végétale, poterie, maroquinerie…
Plus de renseignements par téléphone.
Typographie, sculpture/dorure sur bois, couture, relooking de meubles, serrurerie d’art, raku/céramique contemporaine, peinture sur mobilier, photographie, artiste libre, verrier-fondeur vitrailliste, impression végétale, poterie, maroquinerie..
Plus de renseignements par téléphone. .
Le Bourg Château des Vallons Verteuil-d’Agenais 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 86 80 27
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English : Exposition Vente Vert’oeil d’art
Typography, wood carving/gilding, sewing, furniture makeovers, artistic locksmithing, raku/contemporary ceramics, furniture painting, photography, freelance artist, stained glass artist/founder, vegetable printing, pottery, leatherwork…
Further information by telephone.
L’événement Exposition Vente Vert’oeil d’art Verteuil-d’Agenais a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Villeneuve Vallée du Lot