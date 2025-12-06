Exposition- vente WAOUH !!! Galerie La Vitrrine Limoges
Exposition- vente WAOUH !!! Galerie La Vitrrine Limoges samedi 6 décembre 2025.
Exposition- vente WAOUH !!!
Galerie La Vitrrine 4 Rue Raspail Limoges Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-27
Date(s) :
2025-12-06
LAVITRINE (lac&s) renouvelle en décembre le projet d’exposition-vente auquel une vingtaine d’artistes participent.
L’exposition WAOUH!!! propose à la vente des petites œuvres multiples, volumes, objets ; ou des éléments de séries dessins, collages, photos.
Le prix des œuvres se situe entre 4 et 400 euros. .
Galerie La Vitrrine 4 Rue Raspail Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine lavitrine.limoges@gmail.com
English : Exposition- vente WAOUH !!!
L’événement Exposition- vente WAOUH !!! Limoges a été mis à jour le 2025-11-29 par Terres de Limousin