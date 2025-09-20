Exposition : venue de SAS le prince Albert II de Monaco, rétrospective d’une journée historique à Percy-en-Normandie Mairie Percy

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Exposition sur la venue du Prince Albert II de Monaco en mairie de Percy-en-Normandie. Venez découvrir l’histoire qui nous relie à la famille Grimaldi et les photos prises lors de sa venue le 10 avril 2025.

Exposition visible du 20 septembre au 22 novembre 2025 aux heures d’ouverture de la mairie

Mairie Place Cardinal Grente, 50410 Percy-en-Normandie Percy 50410 Manche Normandie 06 35 51 47 56 https://www.percynormandie.fr/ https://www.facebook.com/percyennormandie/

Eric Mathon/Palais princier