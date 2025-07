Exposition | Venus de si loin, et si proches de moi Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Quelles images restent chères, quand on s’éloigne de chez soi ? Découvrez les créations littéraires et plastiques des apprenants du cours de français.

L’écriture, pour nous rappeler que nous partageons tous les mêmes émotions !

Vernissage public le 1er août à 18h. Exposition visible aux heures d’ouverture de la médiathèque.

English : Exposition | Venus de si loin, et si proches de moi

What images remain dear to us when we move away from home? Discover the literary and visual creations of our French language learners.

Writing, to remind us that we all share the same emotions!

Public opening on August 1 at 6pm. Exhibition on view during media library opening hours.

German :

Welche Bilder bleiben teuer, wenn man sich von zu Hause entfernt? Entdecken Sie die literarischen und plastischen Kreationen der Lernenden des Französischkurses.

Schreiben, um uns daran zu erinnern, dass wir alle die gleichen Emotionen teilen!

Öffentliche Vernissage am 1. August um 18 Uhr. Ausstellung während der Öffnungszeiten der Mediathek zu sehen.

Italiano :

Quali immagini ci rimangono care quando ci allontaniamo da casa? Scoprite le creazioni letterarie e visive degli studenti del corso di francese.

La scrittura ci ricorda che tutti condividiamo le stesse emozioni!

Anteprima pubblica il 1° agosto alle 18.00. La mostra è aperta durante gli orari di apertura della biblioteca.

Espanol :

¿Qué imágenes nos siguen siendo queridas cuando nos alejamos de casa? Descubra las creaciones literarias y visuales de los alumnos del curso de francés.

La escritura nos recuerda que todos compartimos las mismas emociones

Preestreno público el 1 de agosto a las 18.00 h. Exposición abierta durante el horario de apertura de la biblioteca.

