Exposition Vera Braun Château-Musée du Moine Sacristain Aurec-sur-Loire
Exposition Vera Braun
Château-Musée du Moine Sacristain 78 chemin des remparts Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Début : Lundi 2026-04-11
fin : 2026-04-29
2026-04-11
Rétrospective de l’artiste-peintre hongroise Vera Braun (1902-1997) de renommée internationale au château du Moine-Sacristain.
Château-Musée du Moine Sacristain 78 chemin des remparts Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Retrospective of the internationally renowned Hungarian painter Vera Braun (1902-1997) at Château du Moine-Sacristain.
