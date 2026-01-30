Exposition Vera Braun Château-Musée du Moine Sacristain Aurec-sur-Loire

Exposition Vera Braun

Château-Musée du Moine Sacristain 78 chemin des remparts Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Début : Lundi 2026-04-11

fin : 2026-04-29

2026-04-11

Rétrospective de l’artiste-peintre hongroise Vera Braun (1902-1997) de renommée internationale au château du Moine-Sacristain.

Château-Musée du Moine Sacristain 78 chemin des remparts Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 26 55 amisduvieilaurec@gmail.com

English :

Retrospective of the internationally renowned Hungarian painter Vera Braun (1902-1997) at Château du Moine-Sacristain.

