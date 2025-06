Exposition Vera Pagava Musée de Gajac Villeneuve-sur-Lot 4 juillet 2025 07:00

Exposition Vera Pagava Musée de Gajac 2 Rue des Jardins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Avec cette exposition, le musée de Gajac met à l’honneur le parcours d’une femme artiste aujourd’hui encore peu reconnue Vera Pagava (Tbilissi, 1907 Montrouge, 1988).

English : Exposition Vera Pagava

With this exhibition, the Musée de Gajac honors the career of a woman artist who is still little recognized: Vera Pagava (Tbilissi, 1907 Montrouge, 1988).

German : Exposition Vera Pagava

Mit dieser Ausstellung würdigt das Musée de Gajac den Werdegang einer heute noch wenig anerkannten Künstlerin: Vera Pagava (Tiflis, 1907 Montrouge, 1988).

Italiano :

Con questa mostra, il Musée de Gajac rende omaggio alla carriera di un’artista ancora poco conosciuta: Vera Pagava (Tbilisi, 1907 Montrouge, 1988).

Espanol : Exposition Vera Pagava

Con esta exposición, el museo de Gajac rinde homenaje a la trayectoria de una mujer artista aún poco reconocida: Vera Pagava (Tiflis, 1907 Montrouge, 1988).

