Exposition Vera Tumova Maison Internationale de Rennes Rennes

Exposition Vera Tumova Maison Internationale de Rennes Rennes lundi 27 octobre 2025.

Exposition Vera Tumova Maison Internationale de Rennes Rennes 27 octobre – 7 novembre Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Exposition d’urbansketching

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-27T09:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-07T18:00:00.000+01:00

1



Maison Internationale de Rennes 7 quai chateaubriand Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine