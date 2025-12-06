Exposition vernissage A fleur de peau – Galerie La Station Brive

7 Rue de la République Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

A l’occasion de l’exposition A fleur de peau , le graffeur Ynoxe et le tatoueur Lereus vous invitent à venir découvrir, La Station, un nouveau concept-store qui mixe graff et tatouage dans le centre-ville de Brive .

Entrée libre. .

7 Rue de la République Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 73 61 44

English : Exposition vernissage A fleur de peau – Galerie La Station Brive

L’événement Exposition vernissage A fleur de peau – Galerie La Station Brive Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-11-27 par Brive Tourisme