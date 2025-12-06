Exposition vernissage A fleur de peau – Galerie La Station Brive Brive-la-Gaillarde
7 Rue de la République Brive-la-Gaillarde Corrèze
2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
A l'occasion de l'exposition A fleur de peau , le graffeur Ynoxe et le tatoueur Lereus vous invitent à venir découvrir, La Station, un nouveau concept-store qui mixe graff et tatouage dans le centre-ville de Brive .
Entrée libre.
7 Rue de la République Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 73 61 44
