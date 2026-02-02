EXPOSITION & VERNISSAGE DE DANIELE DELBREIL Le Burgaud

EXPOSITION & VERNISSAGE DE DANIELE DELBREIL

CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud Haute-Garonne

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Venez découvrir ces œuvre et cette artiste autour d’un verre !

J’ai commencé à peindre (en autodidacte) en 1985, et pas mal exposé depuis. J’ai utilisé un support très lisse d’une toile marouflée sur bois, enduite et poncée. Je peins à l’huile, en couches très fines, des paysages imaginaires, des portraits, des natures mortes, des mises en scène entre mélancolie et ironie. Je tente de rendre la texture des objets et des fruits, la chair des corps, tout en les inscrivant dans un imaginaire plutôt surréaliste.

J’ai récemment opté pour une peinture sur pierre, qui ne se prête pas à une exposition au café, mais que je vous invite à venir voir au Moulin de Montlauzin. Par ailleurs, j’ai souhaité faire sortir de clandestinité quelques dessins de mon compagnon, Jean-Paul Malrieu. .

CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie burgaud31@gmail.com

English :

Come and discover these works and this artist over a drink!

