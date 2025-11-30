Exposition | Vernissage | My beautiful Armenia Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris

Vernissage de l’exposition – Dimanche 30 novembre – 14h > 15h

Georgy Batrikian, photographe, journaliste, réalisatrice et comédienne, expose My Beautiful Armenia. À travers son regard, elle propose une exploration artistique de l’Arménie, mêlant street photography, intérieurs, paysages et détails du quotidien, offrant une expérience intime et singulière du pays.

Le vernissage aura lieu le 30 novembre et comprendra la projection de son documentaire « My Armenia » de 15’50 minutes , un diaporama vidéo et quelques surprises autour de la culture arménienne.

Vernissage le 30/11 – 14h – Ouvert à tous

En accès libre et gratuit.

Un voyage intime et poétique au cœur de l’Arménie, à travers l’objectif sensible de Georgy Batrikian

Le dimanche 30 novembre 2025

de 14h00 à 15h00

gratuit Tout public.

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris

+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin