Exposition | Vernissage | My beautiful Armenia Centre Paris Anim' Mado Robin Paris dimanche 30 novembre 2025.
Vernissage de l’exposition – Dimanche 30 novembre – 14h > 15h
Georgy Batrikian, photographe, journaliste, réalisatrice et comédienne, expose My Beautiful Armenia. À travers son regard, elle propose une exploration artistique de l’Arménie, mêlant street photography, intérieurs, paysages et détails du quotidien, offrant une expérience intime et singulière du pays.
Le vernissage aura lieu le 30 novembre et comprendra la projection de son documentaire « My Armenia » de 15’50 minutes , un diaporama vidéo et quelques surprises autour de la culture arménienne.
Découvrir l’artiste – Voir le site web de l’artiste
Vernissage le 30/11 – 14h – Ouvert à tous
En accès libre et gratuit.
Un voyage intime et poétique au cœur de l’Arménie, à travers l’objectif sensible de Georgy Batrikian
Le dimanche 30 novembre 2025
de 14h00 à 15h00
gratuit Tout public.
Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris
+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr