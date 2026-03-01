[EXPOSITION] VERNISSAGE Peintures et sculptures Sury-près-Léré
[EXPOSITION] VERNISSAGE Peintures et sculptures Sury-près-Léré vendredi 27 mars 2026.
[EXPOSITION] VERNISSAGE Peintures et sculptures
Sury-près-Léré Cher
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 18:00:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Vous êtes conviés au vernissage de l’exposition Peintures et sculptures Argile
Vous êtes conviés au vernissage de l’exposition Peintures et sculptures Argile 0 .
Sury-près-Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire joulain.elisabeth18240@gmail.com
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English :
You are invited to the opening of the exhibition Paintings and sculptures Clay
L’événement [EXPOSITION] VERNISSAGE Peintures et sculptures Sury-près-Léré a été mis à jour le 2026-03-15 par Office de tourisme du Grand Sancerrois