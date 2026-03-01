[EXPOSITION] VERNISSAGE Peintures et sculptures

Sury-près-Léré Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 18:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Vous êtes conviés au vernissage de l’exposition Peintures et sculptures Argile

Vous êtes conviés au vernissage de l’exposition Peintures et sculptures Argile 0 .

Sury-près-Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire joulain.elisabeth18240@gmail.com

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English :

You are invited to the opening of the exhibition Paintings and sculptures Clay

L’événement [EXPOSITION] VERNISSAGE Peintures et sculptures Sury-près-Léré a été mis à jour le 2026-03-15 par Office de tourisme du Grand Sancerrois