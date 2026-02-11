Exposition | Vernissage Zigou Café associatif l’Imaginaire Lalinde

Exposition | Vernissage Zigou Café associatif l'Imaginaire Lalinde vendredi 20 février 2026.

Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-20

2026-02-20

A l’occasion de son exposition jusqu’au 2 avril, l’Imaginaire organise le vernissage de Zigou. Venez découvrir ses dessins !   .

Café associatif l’Imaginaire 4 rue du Pont Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 27 60 12  contact@assolimaginaire.fr

