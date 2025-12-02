Exposition | Véro Béné Quai Voltaire Langeac
Quai Voltaire Médiathèque Langeac Haute-Loire
Début : 2025-12-02
fin : 2025-12-13
2025-12-02
Venez découvrir l’exposition Palimpsestes de Véro Béné à la Médiathèque de Langeac.
Quai Voltaire Médiathèque Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 23 01 contact.mediatheque@ville-langeac.com
Come and discover Véro Béné’s Palimpsestes exhibition at the Médiathèque de Langeac.
