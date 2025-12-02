Exposition | Véro Béné Quai Voltaire Langeac

Exposition | Véro Béné

Quai Voltaire Médiathèque Langeac Haute-Loire

Début : 2025-12-02

fin : 2025-12-13

2025-12-02

Venez découvrir l’exposition Palimpsestes de Véro Béné à la Médiathèque de Langeac.

Quai Voltaire Médiathèque Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 23 01 contact.mediatheque@ville-langeac.com

Come and discover Véro Béné’s Palimpsestes exhibition at the Médiathèque de Langeac.

