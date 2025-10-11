Exposition Véroniqe Wirth L’insoutenable légèreté de l’acier Saint-Amand-Montrond

Exposition Véroniqe Wirth L’insoutenable légèreté de l’acier

11 Rue de la Tour Saint-Amand-Montrond Cher

Début : Samedi 2025-10-11 15:00:00

fin : 2025-12-13 18:30:00

2025-10-11

Pour sa quatrième exposition, la Galerie accueille les oeuvres de Véronique Wirth

Véronique Wirth travaille l’acier et réussit à lui donner des formes toutes en souplesse et en légèreté. .

English :

For its fourth exhibition, the Galerie welcomes works by Véronique Wirth

German :

Für ihre vierte Ausstellung empfängt die Galerie die Werke von Véronique Wirth

Italiano :

Per la sua quarta mostra, la Galerie accoglie le opere di Véronique Wirth

Espanol :

En su cuarta exposición, la Galerie acoge las obras de Véronique Wirth

