Exposition Véroniqe Wirth L’insoutenable légèreté de l’acier Saint-Amand-Montrond

Exposition Véroniqe Wirth L’insoutenable légèreté de l’acier
11 Rue de la Tour Saint-Amand-Montrond Cher
Début : Samedi 2025-10-11 15:00:00
fin : 2025-12-13 18:30:00
Pour sa quatrième exposition, la Galerie accueille les oeuvres de Véronique Wirth
Véronique Wirth travaille l’acier et réussit à lui donner des formes toutes en souplesse et en légèreté. .
11 Rue de la Tour Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire
English :
For its fourth exhibition, the Galerie welcomes works by Véronique Wirth
German :
Für ihre vierte Ausstellung empfängt die Galerie die Werke von Véronique Wirth
Italiano :
Per la sua quarta mostra, la Galerie accoglie le opere di Véronique Wirth
Espanol :
En su cuarta exposición, la Galerie acoge las obras de Véronique Wirth
