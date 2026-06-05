Exposition: Véronique Clanet Les couleurs pour le dire Chapelle de la Persévérance Pau

Pau

Exposition: Véronique Clanet Les couleurs pour le dire

Chapelle de la Persévérance 3 Rue de Gontaut Biron Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 11:00:00

fin : 2026-06-28 19:00:00

Date(s) :

2026-06-16

Au cœur des expositions itinérantes présentées en Béarn et ailleurs, Véronique Clanet déploie un univers sensible et coloré, entre peinture et sculpture. Ses créations invitent à une parenthèse artistique où regards, matières et nuances composent une atmosphère libre et vivante.

Inspirée par l’élan des Années folles, l’artiste donne vie à des figures féminines expressives, aux traits affirmés et aux couleurs éclatantes. Ces héroïnes, à la fois élégantes et spontanées, racontent un monde en mouvement. Les œuvres débordent du cadre, deviennent sculptures et prolongent cette énergie joyeuse, portée par des lignes poétiques et une touche faussement naïve. Une exposition qui laisse place à l’émotion, à la curiosité et au plaisir du regard. .

Chapelle de la Persévérance 3 Rue de Gontaut Biron Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 27 25 48 veroniqueclanet@gmail.com

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English : Exposition: Véronique Clanet Les couleurs pour le dire

L’événement Exposition: Véronique Clanet Les couleurs pour le dire Pau a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Pau