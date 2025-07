Exposition verre en noir et blanc Salle polyvalente Chouvigny

Exposition verre en noir et blanc Salle polyvalente Chouvigny jeudi 14 août 2025.

Exposition verre en noir et blanc

Salle polyvalente Route de la Mairie Chouvigny Allier

Début : Vendredi 2025-08-14 14:30:00

fin : 2025-08-17 17:30:00

2025-08-14

Patrice Dhumes expose des photographies au collodion humide sur plaque de verre et Renaud Angerville-Langlois ses créations en vitrail. Deux approches artistiques, reprenant des pratiques ancestrales pour faire usage du verre en noir et blanc .

Salle polyvalente Route de la Mairie Chouvigny 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes contact.cab.03450@gmail.com

English :

Patrice Dhumes exhibits wet collodion photographs on glass plates, and Renaud Angerville-Langlois his stained-glass creations. Two artistic approaches, taking up ancestral practices to make use of « black and white glass ».

German :

Patrice Dhumes stellt Fotografien mit feuchtem Kollodium auf Glasplatten aus und Renaud Angerville-Langlois seine Kreationen aus Glasmalerei. Zwei künstlerische Ansätze, die althergebrachte Praktiken aufgreifen, um das « Glas in Schwarz-Weiß » zu nutzen.

Italiano :

Patrice Dhumes espone fotografie al collodio umido su lastre di vetro, mentre Renaud Angerville-Langlois presenta le sue creazioni in vetro colorato. Si tratta di due approcci artistici che utilizzano pratiche ancestrali per fare uso del « vetro bianco e nero ».

Espanol :

Patrice Dhumes expone fotografías al colodión húmedo sobre placas de vidrio, mientras que Renaud Angerville-Langlois muestra sus creaciones en vitral. Se trata de dos enfoques artísticos que utilizan prácticas ancestrales para hacer uso del « vidrio en blanco y negro ».

