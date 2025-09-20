Exposition : verre et verriers du Val de l’Eyre Ville de Belin-Béliet Belin-Béliet

Exposition : verre et verriers du Val de l’Eyre 20 et 21 septembre Ville de Belin-Béliet Gironde

Gratuit. Réservation obligatoire pour une visite le matin.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’association Les Amis du musée d’histoire locale du Parc Lapios

Vous êtes invités à découvrir un chapitre méconnu de notre région : les verreries du Val de l’Eyre : Richet, Moustey, et même Belin ! L’exposition propose une véritable plongée dans cet univers, à travers un riche parcours : documents, vidéo, présentation exceptionnelle d’objets anciens en verre, matériel d’époque et créations de verriers d’hier et d’aujourd’hui. Inauguration le 21/09 à 11h.

Du lundi au vendredi : 14h-18h ; le week-end : 10h-18h

Le matin, sur réservation au : 05 56 88 17 22

Ville de Belin-Béliet 68 bis rue du stade, Belin-Béliet 33830 Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 88 17 22 »}]

© Association Les amis du musée de Lapios