Exposition ‘Verre tendre’ Anould

Informations pratiques

Anould

Exposition ‘Verre tendre’

87 Rue Honoré Guéry Anould Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Une exposition autour du travail du verre

L’exposition Verre tendre rassemble cinq artistes dont les œuvres explorent la matière verre sans demi-mesure il aura été découpé, assemblé, pulverisé, fondu et dessiné.

La résidence réunissant Pauline Beck, Marie-Mam Sai Bellier, Claire Hannicq, Zoé Joliclercq et Chloé Saksik s’est déployée sur une année, au cours de plusieurs semaines d’échanges stimulants. Chacune sa technique pour expérimenter l’art du vitrail, de la fusion et d’autres techniques du travail du verre à plat, et contribuer à la puissance de cette recherche collective.

Parmi elles la graphiste Marie-Mam Sai Bellier réalise une affiche-vitrail qui annonce l’exposition à l’Atelier Faires, en septembre 2026.Tout public

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87 Rue Honoré Guéry Anould 88650 Vosges Grand Est +33 6 77 80 66 99

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English :

%AB An Exhibition Focusing on Glass Art %BB

The exhibition %AB Verre tendre %BB brings together five artists whose works explore glass as a medium without holding back: the glass has been %E9t%E9 cut, assembled, pulverized, melted, and drawn on.

The residency, which brought together Pauline Beck, Marie-Mam Sai Bellier, Claire Hannicq, Zoé Joliclercq, and Chloé Saksik spanned a year, during which they engaged in several weeks of stimulating exchanges. Each artist used her own technique to experiment with stained glass, fusing, and other flat glassworking techniques, contributing to the power of this collective exploration.

Among them, graphic designer Marie-Mam Sai Bellier created a stained-glass poster announcing the exhibition at Atelier Faires in September 2026.

L’événement Exposition ‘Verre tendre’ Anould a été mis à jour le 2026-08-12 par OT INTERCOMMUNAL DE SAINT DIE DES VOSGES