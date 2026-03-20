EXPOSITION VERS LA MER CHRISTOPHE MARMEY

3, rue de l’Ancien Courrier Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-04-10

Vers la mer… 10 avril 10 mai 2026

La nouvelle exposition de Christophe Marmey à la galerie nous emmène vers la mer.

Vers la mer… 10 avril 10 mai 2026

La nouvelle exposition de Christophe Marmey à la galerie nous emmène vers la mer.

Artiste montpelliérain, architecte également, nous connaissons en peinture ses constructions, ses vues architecturées. Lors de la précédente exposition personnelle à la galerie nous avions déjà choisi de vous montrer son imprégnation méditerranéenne.

Ayant le pied marin, l’artiste peintre se penche cette fois-ci véritablement sur la vie quotidienne des pêcheurs et des ostréiculteurs, des étangs et notre Méditerranée.

Les impressions sur l’eau sont époustouflantes. Le ressenti des matières et de la lumière très authentique.

Cette exposition maritime est à découvrir jusqu’au 10 mai à la galerie.

PS Des toiles puissantes et aussi une série de petits formats à l’huile seront proposées à la vente.

Ouverture du mardi au jeudi 14h- 18h30

Vendredi et samedi 10h-12h30 14h 18h30

Et possibilité de rdvs en dehors de ces horaires .

3, rue de l’Ancien Courrier Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 71 88 contact@galerieanciencourrier.com

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English :

Towards the sea April 10 ? May 10, 2026

Christophe Marmey’s new exhibition at the gallery takes us to the sea.

L’événement EXPOSITION VERS LA MER CHRISTOPHE MARMEY Montpellier a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 OT MONTPELLIER