Exposition | Vers un design utile Maison de l’Europe – Europa Nantes Nantes

Exposition | Vers un design utile Maison de l’Europe – Europa Nantes Nantes mercredi 24 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-24 10:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

L’exposition offre une diversité d’approches de jeunes étudiant.es ayant suivi leur formation dans l’un des sept établissements d’études supérieures en design et métiers d’art réunis en collectif : le Réseau Design A+ (consortium Erasmus +) :Lycée de la Mode – LPO Renaudeau CHOLET (49)Lycée Eugène Livet – NANTES (44)Lycée Léonard de Vinci – MONTAIGU (85)Lycée Guist’hau – NANTES (44)Lycée Jean Monnet – LES HERBIERS (85)Lycée la Joliverie – NANTES (44)Lycée Raphaël Elizé – SABLÉ-SUR-SARTHE (72)Elle témoigne de l’engagement pédagogique des équipes et de la richesse des mentions représentées : graphisme, espace, objet, mode, évènement, spectacle …

Maison de l’Europe – Europa Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 48 65 49 http://europanantes.eu contact@europanantes.eu