Exposition Vicent Alran une exposition en prélude au festival Les Musicades
Galerie d'Art Hypermarché Leclerc Saint-Paul-lès-Romans
Galerie d’Art Hypermarché Leclerc 95 Rue Clair Saint-Paul-lès-Romans Drôme
Début : Dimanche 2026-03-09
fin : 2026-04-11
2026-03-09
La Galerie Saint-Paul présente une exposition de Vincent Alran, peintre dont l’univers coloré et poétique a su séduire au-delà des frontières hexagonales. L’artiste vous invite par son œuvre à une déambulation sensible, empreinte de lyrisme et d’humanité.
English :
Galerie Saint-Paul presents an exhibition by Vincent Alran, a painter whose colorful, poetic universe has seduced audiences beyond France?s borders. Through his work, the artist invites you on a sensitive journey, imbued with lyricism and humanity.
