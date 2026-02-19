Exposition Vicent Alran une exposition en prélude au festival Les Musicades Galerie d’Art Hypermarché Leclerc Saint-Paul-lès-Romans

Exposition Vicent Alran une exposition en prélude au festival Les Musicades

Galerie d’Art Hypermarché Leclerc 95 Rue Clair Saint-Paul-lès-Romans Drôme

Début : Dimanche 2026-03-09

fin : 2026-04-11

La Galerie Saint-Paul présente une exposition de Vincent Alran, peintre dont l’univers coloré et poétique a su séduire au-delà des frontières hexagonales. L’artiste vous invite par son œuvre à une déambulation sensible, empreinte de lyrisme et d’humanité.

Galerie d’Art Hypermarché Leclerc 95 Rue Clair Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 50 00 contact@romans.leclerc

English :

Galerie Saint-Paul presents an exhibition by Vincent Alran, a painter whose colorful, poetic universe has seduced audiences beyond France?s borders. Through his work, the artist invites you on a sensitive journey, imbued with lyricism and humanity.

