Exposition : Vicq en 1900, Eglise de Vicq, Vicq

Informations pratiques

Exposition : Vicq en 1900 18 – 20 septembre Eglise de Vicq Haute-Marne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T00:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:30:00+02:00

Le Pays de Langres en 1900 est une animation proposant d’explorer 8 « pépites » du territoire qui recèlent quelques beaux témoignages patrimoniaux (calvaires, fontaines, lavoirs, jardins, monuments aux Morts, mairies, écoles, églises, chapelles, cures, moulins, fermes, maisons de maître, manoirs, châteaux…).

Cette exposition propose d’aborder la carte d’identité de la commune, l’habitat rural en pays de Langres et dans la commune ainsi que son histoire à travers une sélection de documents anciens.

Exposition visible à proximité de l’église de la commune.

Renseignements : Service Patrimoine Pays d’art et d’histoire – 03 25 86 86 20 / patrimoine@langres.fr

Eglise de Vicq 1 rue de la Cité 52499 Vicq Vicq 52400 Haute-Marne Grand Est [{« link »: « mailto:patrimoine@langres.fr »}] L’édifice actuel a été reconstruit en style néo-gothique entre 1869 et 1877 pour remplacer l’ancienne église du XVIe siècle. Les plans ont été dessinés par Jules Girard (auteur entre autre monument de la chapelle Notre-Dame de la Délivrance à Langres) et la mise en œuvre suivie par Pierre Dourdy, architecte à Chaumont. Le monument, qui intègre toujours le portail d’origine daté de 1555, a suivi deux grandes phases de travaux : 1869-1871 et 1874-1876. Il réutilise une partie des matériaux de l’ancienne église.

Exposition faisant partie du projet « Le Pays de Langres en 1900 » accessible en extérieur. Pays d’art et d’histoire Exposition

© Service Patrimoine Pays d’art et d’histoire