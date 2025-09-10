Exposition : Victor Baltard (1805-1874), l’architecte Devant l’église Saint-Eustache Paris
Cette exposition de 15 panneaux, en accès libre devant l’église
Saint-Eustache, retrace le projet des Halles mais aussi les constructions des
églises et des marchés que Baltard a menées ainsi que son activité en tant qu’architecte
de l’Hôtel de Ville.
Découvrez cette exposition sur Victor Baltard et ses réalisations parisiennes, à l’occasion des 200 ans de sa naissance.
Du mercredi 10 septembre 2025 au jeudi 30 octobre 2025 :
gratuit Public jeunes et adultes.
Devant l’église Saint-Eustache rue Rambuteau 75001 Paris