Exposition : Victor Baltard (1805-1874), l’architecte Devant l’église Saint-Eustache Paris

Exposition : Victor Baltard (1805-1874), l’architecte Devant l’église Saint-Eustache Paris mercredi 10 septembre 2025.

Cette exposition de 15 panneaux, en accès libre devant l’église

Saint-Eustache, retrace le projet des Halles mais aussi les constructions des

églises et des marchés que Baltard a menées ainsi que son activité en tant qu’architecte

de l’Hôtel de Ville.

Lire l’article sur Victor Baltard

Découvrez cette exposition sur Victor Baltard et ses réalisations parisiennes, à l’occasion des 200 ans de sa naissance.

Du mercredi 10 septembre 2025 au jeudi 30 octobre 2025 :

gratuit Public jeunes et adultes.

début : 2025-09-10T02:00:00+02:00

fin : 2025-10-31T00:59:59+01:00

Date(s) :

Devant l’église Saint-Eustache rue Rambuteau 75001 Paris