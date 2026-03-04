EXPOSITION VIDEO/PHOTOGRAPHIES, L’esTRAde, Athis-Val-de-Rouvre

EXPOSITION VIDEO/PHOTOGRAPHIES 18 avril – 7 juin L’esTRAde Orne

14H – 19H. Gratuit. Du samedi 18 avril au dimanche 7 juin

Début : 2026-04-18T14:00:00+02:00 – 2026-04-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

L’esTRAde 16, rue Guy Velay, 61430 Athis-Val-de-Rouvre Athis-Val-de-Rouvre 61430 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 65 70 38 »}, {« type »: « email », « value »: « lestrade.art@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lestrade-art.com/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://maps.app.goo.gl/PbhiiwXzKnwovKh58 »}]

L’exposition Ex Nihilo d’Agathe Simon met en scène la vision de trois femmes sur la création. Vidéopéra immersif qui relie le bocage ornais et les hauteurs andines. Vernissage samedi 18 avril – 18 H.